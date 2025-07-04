Центр латают, окраины разрушаются: как в Астане ремонтируют дороги
По какому асфальту приходится ездить гостям и жителям города?
Сегодня, 09:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:06Сегодня, 09:06
24Фото: BAQ.kz
Средний ремонт пятидесяти улиц протяженностью в шестьдесят километров запланировали столичные власти в этом году. Половина объема уже выполнена. Тем временем пока асфальт в центре приводят в порядок в первую очередь, дорожное покрытие на окраинах продолжает приходить в негодность. На некоторых участках, чтобы сократить количество ям, используют брусчатку. Съемочная группа BAQ.kz покажет, как не должны выглядеть улицы в главном городе страны.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген готовится покорить Испанию и США
- 15-летняя девочка покончила с собой после изнасилования в Актюбинской области
- В Уральске отменён незаконный штраф в 33 млн тенге для инвестора
- Тушить загоревшийся в Астане ресторан мешали автомобили и застройка
- Казахстанские боксеры пробились в полуфинал Кубка мира