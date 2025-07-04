Средний ремонт пятидесяти улиц протяженностью в шестьдесят километров запланировали столичные власти в этом году. Половина объема уже выполнена. Тем временем пока асфальт в центре приводят в порядок в первую очередь, дорожное покрытие на окраинах продолжает приходить в негодность. На некоторых участках, чтобы сократить количество ям, используют брусчатку. Съемочная группа BAQ.kz покажет, как не должны выглядеть улицы в главном городе страны.