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Центр латают, окраины разрушаются: как в Астане ремонтируют дороги

По какому асфальту приходится ездить гостям и жителям города?

Сегодня, 09:06
АВТОР
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BAQ.kz Сегодня, 09:06
Сегодня, 09:06
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Фото: BAQ.kz

Средний ремонт пятидесяти улиц протяженностью в шестьдесят километров запланировали столичные власти в этом году. Половина объема уже выполнена. Тем временем пока асфальт в центре приводят в порядок в первую очередь, дорожное покрытие на окраинах продолжает приходить в негодность. На некоторых участках, чтобы сократить количество ям, используют брусчатку. Съемочная группа BAQ.kz покажет, как не должны выглядеть улицы в главном городе страны. 

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