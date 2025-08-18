В селе Орангай Сауранского района завершается строительство реабилитационного центра на 50 мест для детей с психоневрологическими нарушениями. Депутат Мажилиса, член фракции партии "AMANAT" Ерлан Абдиев ознакомился с ходом работ. Объект возводится в рамках предвыборной программы партии, сдать его в эксплуатацию планируют в преддверии 30-летия Конституции Республики Казахстан, передает BAQ.KZ.

Новый центр площадью 9 тыс. кв. м и стоимостью 3,2 млрд тенге будет включать жилые комнаты, помещения для индивидуальных и групповых реабилитационных занятий, зал для лечебной физкультуры, кабинеты психолога, психиатра, невролога, логопеда, а также физиотерапевтический блок и столовую. Здесь в условиях стационара будут обслуживать до 50 детей от 3 до 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, дневное отделение полустационара сможет принимать ещё 30 детей.

Ерлан Абдиев осмотрел помещения здания, ознакомился с условиями социальной и бытовой адаптации и оборудованием. Центр оснащён сенсорными столами, тренажёрами "мотомед", специальными средствами для развития мелкой моторики и мягкими модулями. Большая часть оборудования произведена в Казахстане. Парты и стулья в классах трансформируются и подстраиваются под особенности телосложения каждого ребёнка. Для иппотерапии приобретено механическое оборудование "лошадь" из Южной Кореи, которое каждые две минуты меняет режим упражнений.

"Когда мы говорим о безбарьерной среде, важно понимать, что это не абстрактное понятие, а конкретные решения, которые меняют жизнь людей здесь и сейчас. Реабилитационные центры в Орангае – пример того, как предвыборные обещания партии "AMANAT" воплощаются в реальность. Для родителей детей с особыми потребностями это уверенность в том, что их ребёнок получит квалифицированную помощь и шанс на полноценную жизнь. Для взрослых – это поддержка, которая помогает оставаться активными и быть частью общества. Мы строим страну, в которой барьеры исчезают не на словах, а на деле. И будем продолжать отстаивать права людей с инвалидностью, добиваясь, чтобы каждый закон и каждая программа учитывали их интересы и потребности", – подчеркнул Ерлан Абдиев.

Работа в этом направлении ведётся системно. Благодаря реализации предвыборных обещаний партии "AMANAT" в стране действует 1,8 тыс. кабинетов инклюзии, охватывающих 16,9 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, а также 688 секций адаптивного спорта, где занимаются 5,5 тыс. детей. Партия также добивается исполнения квот на рабочие места и повышения доступности инфраструктуры.

Кроме того, за прошлый год в Мажилисе была проведена серьёзная работа по продвижению прав и интересов людей с инвалидностью. Депутатская группа "Инклюзивный Парламент" рассматривает все законопроекты с точки зрения соблюдения прав этой категории граждан. Благодаря инициативам группы в жилищное законодательство внесены нормы, закрепляющие первоочерёдное право на безвозмездную приватизацию жилья, полученного в аренду без права выкупа, для лиц с инвалидностью I и II групп, а также для семей с детьми-инвалидами. При содействии депутатов увеличены квоты на приём в ВУЗы для людей с инвалидностью с 1% до 2%.