Центральный стадион Алматы официально соответствует международным стандартам УЕФА. Аттестацию успешно прошли футбольное поле, система освещения, раздевалки, а также зоны для команд и арбитров, что позволяет арене принимать матчи самого высокого уровня, передаёт BAQ.KZ.

"Ранее отмечавшиеся недостатки — поломанные кресла и устаревшие санитарные узлы — связаны с возрастом стадиона и небрежным отношением некоторых посетителей. После каждого матча проводится проверка и оперативная замена поврежденных сидений. На данный момент большая их часть обновлена", - заверили в министерстве туризма и спорта РК.

Особое внимание уделено санитарным помещениям: если раньше там выполнялся только косметический ремонт, то сейчас начаты капитальные работы по полной модернизации.

К предстоящему матчу "Кайрат" - "Реал Мадрид" стадион будет полностью готов. Дирекция спортивных сооружений Алматы заверила, что завершены все работы по благоустройству, усилены меры безопасности и клининга, а также обеспечено полное соответствие международным требованиям для проведения крупных спортивных событий.