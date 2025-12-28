2025 год для Казахстана прошёл в условиях сохраняющейся внешнеэкономической неопределённости, инфляционного давления и роста чувствительности общества к ценам на базовые товары и услуги. В течение года Правительство Республики Казахстан последовательно принимало решения, направленные на стабилизацию ценовой ситуации, поддержку предпринимательства, обеспечение бюджетной устойчивости и выполнение социальных обязательств государства. Подробнее – в материале BAQ.KZ.

Антикризисная политика правительства в 2025 году формировалась как совокупность регуляторных, налоговых и административных мер, затрагивающих ключевые сферы экономики.

Мораторий на повышение цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо

Одним из наиболее резонансных решений 2025 года стало введение моратория на повышение розничных цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. В соответствии с официальными разъяснениями Министерства энергетики, цены на данные виды топлива были зафиксированы на уровне, действовавшем по состоянию на 16 октября 2025 года.

При этом правительство отдельно подчёркивало, что единая предельная цена по стране не устанавливается. Фиксация цен применялась индивидуально для каждой сети автозаправочных станций на основании фактических цен, действовавших на указанную дату. Такой подход позволял сохранить различия в ценах между АЗС, не вводя единый тариф, и одновременно исключить дальнейший рост стоимости топлива.

Контроль за соблюдением моратория был возложен на Министерство энергетики, Агентство по защите и развитию конкуренции и региональные органы. Как сообщалось официально, мониторинг цен осуществляется на ежедневной основе, а каждый сигнал о возможном превышении зафиксированного уровня подлежит отдельной проверке. Власти также указывали, что данные цифровых сервисов и навигационных приложений не являются основанием для автоматического пересмотра цен.

Мораторий был обозначен как временная стабилизационная мера, действующая до нормализации ценовой ситуации.

Регулирование цен на социально значимые продовольственные товары

В течение 2025 года правительство продолжало реализацию мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Применялись механизмы предельных торговых надбавок, а также расширялся перечень товаров, подпадающих под государственное ценовое регулирование.

Уполномоченные органы усилили контроль за деятельностью торговых сетей и посредников, акиматы проводили мониторинг цен в регионах. В официальных сообщениях подчёркивалось, что данные меры направлены на предотвращение необоснованного роста цен и защиту потребителей в условиях инфляционного давления.

При этом правительство указывало, что ценовое регулирование рассматривается как временный инструмент, который должен дополняться мерами по развитию внутреннего производства и логистики.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Важным элементом антикризисной политики 2025 года стали изменения в налоговом регулировании, затрагивающие малый и средний бизнес. Правительство подтвердило сохранение специального налогового режима на основе упрощённой декларации, одновременно утвердив обновлённый перечень видов деятельности, которым разрешено его применение.

В официальных разъяснениях подчёркивалось, что пересмотр перечня направлен на исключение схем дробления бизнеса и недобросовестного использования налоговых льгот. При этом для большинства предпринимателей возможность применения упрощённого режима сохраняется, а сам режим продолжает рассматриваться как инструмент снижения административной нагрузки.

Также были установлены сроки подачи уведомлений для перехода на обновлённые налоговые режимы, что позволяло бизнесу заранее подготовиться к изменениям, вступающим в силу с 2026 года.

Усиление бюджетной дисциплины и контроль за расходами

На фоне роста бюджетных обязательств и необходимости обеспечения макрофинансовой устойчивости в 2025 году правительство усилило контроль за исполнением бюджета. Администраторам бюджетных программ поручалось провести анализ расходования средств, выявить возможную экономию и перераспределить высвобождаемые средства в пользу приоритетных направлений либо направить их в резерв правительства.

На заседаниях Кабинета министров подчёркивалось, что приоритет должен отдаваться социальным обязательствам государства, инфраструктурным проектам и мерам поддержки экономики, в то время как второстепенные и неэффективные расходы подлежат пересмотру.

Поддержка внутреннего производства

В 2025 году правительство также акцентировало внимание на необходимости наращивания внутреннего производства, прежде всего в сегменте товаров повседневного спроса. В официальных сообщениях подчёркивалось, что развитие отечественного производства рассматривается как один из факторов стабилизации цен и снижения зависимости от импорта.

Данная работа велась в увязке с инвестиционной политикой, мерами по локализации и поддержке предприятий реального сектора экономики.

Социальные обязательства и поддержка населения

Отдельным направлением антикризисной политики в 2025 году стало сохранение социальных обязательств государства. В течение года принимались решения, направленные на поддержание уровня социальных выплат и доходов отдельных категорий граждан.

В правительстве подчёркивали, что выполнение социальных обязательств является приоритетом даже в условиях бюджетных ограничений и нестабильной экономической конъюнктуры.

Общая оценка антикризисных мер 2025 года

Таким образом, в 2025 году Правительство Казахстана реализовало комплекс антикризисных решений, охватывающих ценовое регулирование, рынок топлива, налоговую политику, бюджетные расходы, поддержку бизнеса и социальную сферу.

Как подчёркивалось в официальных сообщениях, все меры были направлены на стабилизацию экономической ситуации и защиту интересов населения и предпринимателей в условиях сохраняющихся внешних и внутренних вызовов.