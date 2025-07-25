Спорт остаётся ключевым фактором здоровья и качества жизни, но, по данным социологического исследования "Молодёжь Казахстана" за 2024 год, регулярной физической активностью занимается лишь 18% молодых казахстанцев, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Energyprom.

Почти четверть респондентов (24%) заявили, что вовсе не занимаются спортом, а ещё почти треть делают это редко или время от времени.

Проблема дефицита активности вызывает тревогу у 20,6% молодых людей, которые хотят изменить ситуацию. Однако значительная часть либо не готова предпринимать действия, либо не считает недостаток спорта критичным. Главные причины отказа от занятий — лень (36,2%), нехватка времени (25%) и финансовые сложности (24,9%). При этом сельская молодёжь чаще винит лень, а городская — нехватку времени и денег.

Стоимость спортивных услуг за последний год ощутимо выросла. Абонементы в тренажёрные залы подорожали в среднем на 5,9%, бассейны — на 6,8%, а занятия в спортивных секциях для детей выросли в цене сразу на 10%. Особенно заметен рост цен в Северо-Казахстанской области (на 25,7% для тренажёрных залов) и в Туркестане с Западно-Казахстанской (около 20%). В Алматы и Акмолинской области цены практически не изменились.

Значительный рост стоимости занятий для школьников — до 43,1% — произошёл в Актюбинской области, а наименьшее удорожание (около 4%) — в Карагандинской и Алматы.

Несмотря на сложности, спорт пользуется спросом: за первый квартал 2025 года услуги в сфере спорта оказаны на сумму 71,3 млрд тенге — это рост на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидируют по объёму спортивных услуг Астана (почти 20 млрд тенге), Алматы и Карагандинская область, вместе обеспечивающие более половины рынка.

Вложения в спортивную инфраструктуру также увеличились: инвестиции в основной капитал выросли на 17,3% и достигли 1,2 млрд тенге за первый квартал 2025 года.