В Казахстане говядина остаётся главным драйвером продовольственной инфляции. С начала 2025 года цены на лопаточно-грудную часть, которая входит в перечень социально значимых продтоваров, выросли на 23,6%, тогда как общий индекс цен на социально значимые продукты составил всего 8%, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства торговли и интеграции, именно говядина оказывает наибольшее влияние на продовольственную инфляцию — порядка 2 процентных пунктов. Для сравнения: в августе продовольственная инфляция в целом составила лишь 0,5%, что вдвое ниже роста цен на непродовольственные товары и втрое — на услуги.

В то же время овощи в стране заметно подешевели. Картофель, который в июле продавался по 300 тенге за килограмм, в сентябре стоит уже 184 тенге — ниже уровня прошлого года. Лук снизился в цене с 222 до 137 тенге, морковь — с 295 до 193 тенге.

По данным сравнительного анализа, казахстанская говядина остаётся одной из самых доступных в регионе: килограмм стоит в среднем 4 715 тенге, тогда как в России — более 10 тыс., в Узбекистане — 5 227 тенге, в Армении — 5 112 тенге, в Таджикистане — 6 070 тенге.

Для сдерживания роста цен Правительство ввело квоты на экспорт говядины и запрет на вывоз живого скота, а также расширяет проведение сельхозярмарок. Кроме того, ведётся контроль торговых надбавок: с начала года выявлено более 2 тыс. нарушений, наложены штрафы на 56,5 млн тенге.