Билеты на предстоящий матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" в Алматы вызвали оживлённые обсуждения в обществе. Стоимость некоторых категорий достигает 250 тысяч тенге. Первый вице-министр национальной экономики РК прокомментировал ситуацию, отметив, что речь идёт о рыночных механизмах, сообщает BAQ.KZ.

"Это рынок. Фанаты есть, они берут билеты независимо от стоимости. То есть они живут этим. На мой взгляд, если у человека есть возможность, он покупает билет", — заявил он.

Азамат Амрин также прокомментировал вопросы состояния стадионов в Казахстане.

"Все наши стадионы соответствуют международным стандартам. Если бы не соответствовали, наверное, бы этого матча не состоялось. Прежде чем такие матчи проходят, обязательно проверяется соответствие всем требованиям", — подчеркнул первый вице-министр.

На вопрос журналистов о прогнозе исхода игры он ответил: "Давайте дождёмся результатов. Знаете, всегда может быть чудо".