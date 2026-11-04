Цены на нефть снижаются: сколько стоит Brent 4 ноября

Мировые цены на нефть продолжают снижаться утром 4 ноября. Стоимость барреля Brent составляет 103,51 доллара, американской WTI торгуется по 95,21 доллара.

Согласно биржевым котировкам, январские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,09%. В ходе торгов цена колебалась от 102,57 до 104,94 доллара за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,92%. Минимальная цена составила 94,93 доллара, максимальная достигала 97,11 доллара.

Нефтяной рынок следит за результатами промежуточных выборов в США и перспективами урегулирования конфликта с Ираном.

Надежды на дипломатическое соглашение оказывают давление на цены, хотя напряженность вокруг Ормузского пролива сохраняется. Через этот маршрут в мирное время проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

Накануне Brent завершила торги на уровне 103,60 доллара за баррель, опустившись до минимального значения почти за четыре недели.