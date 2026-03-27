Мировые цены на нефть 27 марта демонстрируют снижение. По данным международных торговых площадок, стоимость нефти марки Brent составляет около $103 за баррель, тогда как американская WTI торгуется вблизи $93 за баррель, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным Investing.com, котировки Brent остаются под давлением после недавнего роста и колеблются в диапазоне $103–105 за баррель.

Дополнительно, как сообщает Reuters, снижение цен связано с ожиданиями смягчения напряжённости вокруг Ирана. Рынок отыгрывает вероятность того, что риски перебоев поставок могут сократиться.

Аналитики отмечают, что на фоне геополитики рынок остаётся крайне волатильным: ещё недавно Brent превышала отметку $107 за баррель, однако затем цены скорректировались вниз.

Ранее в марте цены на нефть резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке и достигали уровней выше $110 за баррель.

Эксперты подчёркивают, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в регионе: усиление конфликта может вновь подтолкнуть цены вверх, тогда как дипломатические сигналы — наоборот, приведут к снижению котировок.