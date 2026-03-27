Цены на нефть снизились: Brent торгуется около $103 за баррель
Котировки остаются волатильными на фоне ситуации вокруг Ирана.
Мировые цены на нефть 27 марта демонстрируют снижение. По данным международных торговых площадок, стоимость нефти марки Brent составляет около $103 за баррель, тогда как американская WTI торгуется вблизи $93 за баррель, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Согласно данным Investing.com, котировки Brent остаются под давлением после недавнего роста и колеблются в диапазоне $103–105 за баррель.
Дополнительно, как сообщает Reuters, снижение цен связано с ожиданиями смягчения напряжённости вокруг Ирана. Рынок отыгрывает вероятность того, что риски перебоев поставок могут сократиться.
Аналитики отмечают, что на фоне геополитики рынок остаётся крайне волатильным: ещё недавно Brent превышала отметку $107 за баррель, однако затем цены скорректировались вниз.
Ранее в марте цены на нефть резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке и достигали уровней выше $110 за баррель.
Эксперты подчёркивают, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в регионе: усиление конфликта может вновь подтолкнуть цены вверх, тогда как дипломатические сигналы — наоборот, приведут к снижению котировок.
