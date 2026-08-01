Цены на овощи в Британии взлетели из-за засухи

Затяжная засуха и аномальная жара этим летом в Великобритании привели к сокращению урожая ряда овощей, росту цен и увеличению поставок продукции из-за рубежа. Об этом сообщает The Guardian.

Из-за снижения урожайности британские пабы, рестораны и супермаркеты начали закупать салат и брокколи в Испании и Нидерландах. Обычно в этот период местные фермеры собирают основной урожай этих культур, однако нехватка осадков и высокие температуры негативно сказались на производстве.

По словам члена правления Ассоциации производителей капустных культур Дэвида Симмонса, из-за небольших размеров овощей производителям приходится увеличивать их количество, чтобы соответствовать стандартному весу упаковки.

На фоне дефицита оптовые цены на помидоры выросли на 60%, салат айсберг подорожал на 90%, а стоимость картофеля увеличилась более чем на 40%.

Как отмечает The Guardian, руководители более 100 компаний, включая крупнейшие торговые сети страны, обратились с открытым письмом к премьер-министру Энди Бернэму. Они призвали власти снизить зависимость Великобритании от импорта и сделать укрепление национальной продовольственной системы одним из приоритетов правительства.