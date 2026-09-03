Цены на СПГ в Азии взлетели до максимума с 2022 года

Спотовые цены на сжиженный природный газ в Азии поднялись до максимума более чем за три года на фоне нового обострения между США и Ираном. Рынок опасается затяжных перебоев с поставками через Ормузский пролив, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

К концу среды стоимость СПГ достигла $25,908 за миллион британских тепловых единиц. Это самый высокий показатель с декабря 2022 года.

С начала недели газ подорожал более чем на 5%. По сравнению с уровнем до нынешнего конфликта цены выросли более чем вдвое.

Главный риск связан с Ормузским проливом. До начала войны через него проходила примерно пятая часть мировых поставок СПГ. Любые перебои на этом маршруте сразу отражаются на азиатском рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары по Ирану, вероятно, будут непродолжительными, но при этом допустил новые атаки.

Дорогой СПГ уже давит на покупателей. Китай, один из крупнейших импортеров газа, предположительно сократил закупки в августе из-за высоких спотовых цен и снижения спроса со стороны промышленности.

В Пакистане ситуация дошла до отказа от экстренной закупки СПГ. Страна отменила тендер, поскольку полученное предложение оказалось слишком дорогим. На этом фоне там растут риски новых перебоев с электричеством.

Дальнейший рост стоимости газа может отразиться и на коммунальных платежах в странах Азии, которые одновременно сталкиваются с перебоями поставок из-за конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающейся российско-украинской войны.