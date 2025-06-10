По данным международного рейтинга Numbeo на 8 июня 2025 года, Казахстан занял 87-е место среди 124 стран по стоимости проезда в такси, с ценой 0,78 долл. США за 1 км, передает BAQ.KZ со ссылкой на Finprom. Это одна из самых высоких цен среди стран СНГ. В соседних странах ситуация выглядит гораздо более доступно: в Азербайджане - 0,59 долл. США, в России — 0,45 долл. США, в Украине - 0,36 долл. США, а в Узбекистане и Таджикистане — по 0,3 долл. США.

Самыми высокими ценами на такси отмечены Швейцария, Люксембург и Бахрейн, в то время как самые дешевые тарифы зафиксированы в Кыргызстане, на Филиппинах и в Молдове.

Внутри Казахстана ситуация также неоднородна. В Алматы стоимость проезда составила 0,69 долл. США за 1 км (111-е место в мире), в Астане - 0,74 долл. США (102-е место). В то же время, среди крупных городов СНГ, Астана и Алматы уступили только Санкт-Петербургу, где тариф был чуть выше - 0,76 долл. США за 1 км.

Интересно, что в мае 2025 года цены на такси в Казахстане выросли на 1,8% по сравнению с апрелем, а за год рост составил 10%. В Алматы и Жамбылской области зафиксировано самое заметное удорожание - на 13% и 2% соответственно. В других регионах цены остались на прежнем уровне.

За год больше всего увеличились цены на такси в Шымкенте (на 37,6%), Туркестанской области (23,8%) и Алматы (18,4%). А в Кызылординской области наблюдался минимальный рост - всего 2,8%.

Интересно, что несмотря на удорожание, популярность услуг такси продолжает расти. С января по апрель 2025 года число пассажиров, воспользовавшихся такси, увеличилось на 97% - до 43,9 миллиона человек. Наибольшее количество пассажиров перевезли в Алматы (8,3 млн) и Астане (6,5 млн), а наименьшие показатели зафиксированы в Улытауской, Северо-Казахстанской и Атырауской областях.

Пассажирооборот в секторе такси также вырос на 52,5%, достигнув 843,4 млн пкм за первые четыре месяца 2025 года.