В Германии снова подорожал дизель — до 2,44 евро за литр, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

Бензин Super E10 почти достиг исторического максимума. Рост цен связывают с войной США и Израиля против Ирана и перекрытием Ормузского пролива.

Цена на нефть Brent превысила 111 долларов за баррель, что отражается на стоимости топлива на заправках. Многие жители восточной Германии уже ездят заправляться в Польшу — там бензин и дизель на 70–80 центов дешевле за литр.

Эксперты предлагают временно снизить налоги на топливо, что могло бы сэкономить водителям около 15 центов за литр.