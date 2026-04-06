Рост цен на топливо вынуждает немцев заправляться в Польше
Цены в Германии бьют все рекорды.
Вчера 2026, 23:55
128Фото: Istockphoto
В Германии снова подорожал дизель — до 2,44 евро за литр, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.
Бензин Super E10 почти достиг исторического максимума. Рост цен связывают с войной США и Израиля против Ирана и перекрытием Ормузского пролива.
Цена на нефть Brent превысила 111 долларов за баррель, что отражается на стоимости топлива на заправках. Многие жители восточной Германии уже ездят заправляться в Польшу — там бензин и дизель на 70–80 центов дешевле за литр.
Эксперты предлагают временно снизить налоги на топливо, что могло бы сэкономить водителям около 15 центов за литр.
Самое читаемое
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области
- Конфликт с «выстрелами» напугал жителей ЖК в Астане: полиция прокомментировала инцидент
- При ударах Ирана по ОАЭ погибли 13 человек
- Эксперты объяснили появление мидий в Каспийском море