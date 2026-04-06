  • Главная
  • Новости
Рост цен на топливо вынуждает немцев заправляться в Польше

Цены в Германии бьют все рекорды.

Вчера 2026, 23:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Istockphoto

В Германии снова подорожал дизель — до 2,44 евро за литр, передает BAQ.kz со ссылкой на DW.

Бензин Super E10 почти достиг исторического максимума. Рост цен связывают с войной США и Израиля против Ирана и перекрытием Ормузского пролива.

Цена на нефть Brent превысила 111 долларов за баррель, что отражается на стоимости топлива на заправках. Многие жители восточной Германии уже ездят заправляться в Польшу — там бензин и дизель на 70–80 центов дешевле за литр.

Эксперты предлагают временно снизить налоги на топливо, что могло бы сэкономить водителям около 15 центов за литр.

Самое читаемое

Наверх