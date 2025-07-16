По итогам июня 2025 года годовая инфляция в Казахстане составила 11,8%, тогда как в мае этот показатель находился на уровне 11,3%. Такие данные обнародовали в официальной статистике, передает BAQ.KZ.

Ускорение инфляции зафиксировано в 18 регионах страны, замедление — только в одном, еще в одном регионе показатель остался без изменений.

Продовольственные товары подорожали в годовом выражении на 10,6% (в мае — 9,6%).

Максимальный рост цен на продукты отмечен в Акмолинской области — 12,5%, минимальный — в г. Алматы — 8,7%.

Непродовольственные товары выросли в цене на 9,4% в годовом выражении (в мае — 9,0%).

Самое значительное подорожание зафиксировано в Туркестанской области — 12,5%, наименьшее — в Павлодарской области — 6,3%.

Платные услуги подорожали на 16,1% в годовом выражении (в мае — 16,0%).

Ниже среднего по стране рост зафиксирован в Мангистауской области — 10,1%.

Месячная инфляция в июне составила 0,8%.

Рост инфляции связывается с продолжающимся давлением на потребительские цены и сохраняющейся волатильностью на отдельных товарных рынках.

Эксперты подчеркивают, что ситуация требует скоординирированных мер как на уровне монетарной политики, так и в сфере регулирования цен на социально значимые товары и услуги.