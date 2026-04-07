Добыча нефти на Тенгизском месторождении полностью восстановлена. Об этом сообщил генеральный директор ТОО «Тенгизшевройл» Билли Лакоби на тематическом заседании в Мажилисе, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, несмотря на недавние сложности, связанные с распределительной системой на производственной площадке, в настоящее время предприятие обеспечивает стабильную и безопасную работу.

«В последнее время у нас возникали определённые сложности, связанные с распределительной системой на производственной площадке. Однако сейчас приоритетом остаётся обеспечение безопасного и надёжного производственного процесса», - отметил Лакоби.

Рост добычи в десятки раз

Глава компании подчеркнул, что за годы работы Тенгиз значительно укрепил позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.

По его данным, если в 1993 году на месторождении добывалось около 1 млн тонн нефти, то к концу 2025 года этот показатель достиг примерно 39 млн тонн.

«Такой рост позволил Казахстану усилить свои позиции на глобальном энергетическом рынке и обеспечить значительный вклад в экономику страны», - заявил он.

Экология: снижение выбросов и переработка

Лакоби также представил экологические показатели компании.

«С 2000 года выбросы на одну тонну добытой нефти сократились на 78%, а объём сжигания попутного газа - на 94%», - сообщил он.

Кроме того, около 50% воды, используемой в производстве, повторно применяется, а 78% отходов перерабатывается. В компании внедрена автоматизированная система мониторинга выбросов (AEMS), позволяющая передавать данные государственным органам в режиме реального времени.

Вклад в экономику Казахстана

С 1993 года по конец 2025 года ТШО внесла в экономику Казахстана более 212 млрд долларов США.

Только за 2025 год этот показатель составил 10,6 млрд долларов.

Лакоби отметил, что компания обеспечивает стабильные поступления в бюджет и Национальный фонд. Кроме того, Министерство финансов три года подряд признаёт ТШО одним из крупнейших налогоплательщиков страны.

Поддержка внутреннего рынка газа

Глава компании также подчеркнул вклад ТШО в обеспечение внутреннего рынка газа.

По его словам, весь объём сухого газа компания поставляет национальному оператору QazaqGaz.

В части сжиженного нефтяного газа (LPG) в 2023 году был подписан меморандум с Министерством энергетики о увеличении поставок на внутренний рынок — со 120 тыс. до 240 тыс. тонн в год. В конце 2025 года соглашение было продлено ещё на два года.