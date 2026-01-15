Министерство энергетики Казахстана уведомило участников рынка о введении обязательной цифровой маркировки моторных масел с февраля 2026 года. Мера реализуется в соответствии с приказом "Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке", передает BAQ.KZ.

Все производители, импортеры, а также оптовые и розничные продавцы моторных масел должны пройти регистрацию в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Маркировка будет внедряться поэтапно. С февраля 2026 года обязательной подлежит продукция, произведённая или ввезённая в страну с этой даты. Полный режим прослеживаемости движения товара по всей цепочке поставок вступит в силу с 1 февраля 2027 года.

Основная цель нововведения — повышение прозрачности рынка и защита прав потребителей. Эксперты отмечают, что значительная часть моторных масел сегодня может находиться в теневом обороте. Недобросовестные поставщики используют для розлива контрафактную продукцию в оригинальной таре известных брендов, что делает её внешне неотличимой от оригинала. Использование такой продукции может приводить к поломкам двигателей и финансовым потерям для автовладельцев.

Цифровая маркировка с применением идентификаторов Data Matrix позволит каждой канистре присвоить уникальный цифровой код, который невозможно скопировать или использовать повторно. Это обеспечит полный контроль за оборотом продукции — от завода или границы до полки магазина — и минимизирует риски приобретения контрафакта.