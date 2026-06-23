Цифровизация и новые возможности для молодежи: как меняется государственная служба в Казахстане

В Казахстане 23 июня отмечают День государственного служащего. Профессиональный праздник был учреждён в 2013 году и приурочен ко Дню государственной службы Организации Объединённых Наций. Сегодня, в условиях масштабных политических и социально-экономических реформ, роль государственных служащих значительно возрастает. От эффективности их работы зависят реализация государственных программ, качество предоставляемых услуг и уровень доверия граждан к институтам власти. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какие изменения происходят в системе государственной службы, как развивается кадровый потенциал и какие нововведения предусмотрены новым законодательством.

Ставка на молодых: как работает Президентский кадровый резерв

Одним из наиболее успешных кадровых проектов последних лет стал Президентский молодежный кадровый резерв. Инициированная Главой государства программа направлена на поиск талантливых, инициативных и конкурентоспособных молодых специалистов.

За время реализации проекта проведено четыре этапа отбора, по итогам которых в резерв были зачислены 450 человек. Из них 77,1% сегодня работают в системе государственного управления. Многие резервисты занимают ответственные должности в центральных государственных органах, местных исполнительных органах и национальных компаниях.

Для участников резерва организуются специальные образовательные программы и тренинги. В частности, на базе Академии государственного управления реализуется программа, направленная на подготовку управленцев нового формата. Молодые специалисты изучают современные подходы к коммуникациям, цифровизации и использованию искусственного интеллекта в государственном управлении.

Новые управленцы для регионов

Особое внимание государство уделяет повышению эффективности работы на местах. Именно в регионах реализуется большинство государственных программ и обеспечивается непосредственное взаимодействие власти с населением.

В 2024 году впервые по всей стране был проведён отбор в Региональный молодежный кадровый резерв. По его итогам в резерв вошли 546 молодых специалистов. Проект призван сформировать новое поколение руководителей, обладающих современными управленческими компетенциями и знанием региональной специфики.

Кроме того, расширены возможности для выпускников вузов. Молодые люди, окончившие обучение по государственному образовательному гранту с GPA выше 3,33, могут быть назначены на низовые должности в районных и сельских регионах без прохождения конкурсного отбора. На сегодняшний день такой возможностью уже воспользовались 860 выпускников по всей стране.

Государственная служба переходит в цифровой формат

В Казахстане продолжается цифровая трансформация системы государственного управления. Сегодня большинство востребованных государственных услуг доступны в электронном формате, что позволяет гражданам получать их быстрее и удобнее.

Ключевым инструментом цифровизации кадровых процессов стала информационная система «e-Qyzmet». Она объединяет процедуры отбора, оценки, перевода и карьерного продвижения государственных служащих на единой платформе, обеспечивая прозрачность кадровых решений и снижая влияние человеческого фактора.

С 1 июля 2025 года отбор на государственную службу полностью осуществляется через цифровую систему «Е-қызмет». Также в государственном управлении расширяется применение технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

Что изменит новый закон о государственной службе

Значительным этапом реформирования системы стало принятие нового Закона «О государственной службе Республики Казахстан». Документ разработан в рамках Концепции развития государственной службы на 2024–2029 годы и направлен на дальнейшую модернизацию отрасли.

Одними из ключевых нововведений стали внедрение сервисной и клиентоориентированной модели государственной службы, цифровизация HR-процессов, а также усиление требований к профессионализму государственных служащих.

Кроме того, закон предусматривает введение института безупречной репутации, механизм горизонтального карьерного продвижения и дополнительные меры профилактического воздействия, направленные на предупреждение нарушений. Также документ закрепляет правовой статус контрактных служащих и других лиц, содействующих реализации функций государства.

Профессиональный госаппарат как основа реформ

В Казахстане продолжается работа по формированию профессионального, эффективного и ориентированного на потребности граждан государственного аппарата. В основе реформ лежат принципы меритократии, открытого конкурсного отбора, подотчётности и персональной ответственности.

Одновременно в стране развивается концепция «Слышащего государства», предполагающая открытый диалог власти с обществом и оперативное реагирование на запросы населения. По мнению экспертов, именно качественное государственное управление является одним из ключевых факторов успешной реализации реформ и построения Справедливого Казахстана.