В социальных сетях распространилась жалоба на организацию приёма документов в Жетысуском государственном университете имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане. По словам очевидцев, абитуриенты занимают очередь с четырёх утра, но продвижение происходит крайне медленно из-за перегрузки базы, передает BAQ.KZ.

На опубликованных кадрах видны толпы студентов, заполнивших территорию вуза. Пост вызвал бурную реакцию среди пользователей, особенно в контексте цифровизации процессов.

В ответ на критику пресс-служба университета выступила с официальным заявлением, в котором подчёркивается, что:

"С первых дней приёмной кампании созданы все необходимые и комфортные условия. Во дворе установлены шатры, размещены скамейки и кулеры с питьевой водой. Приём документов осуществляется по системе электронных талонов, строго в порядке очереди".

По словам представителей вуза, жалоб от родителей не поступало, все заявки поступающих обрабатываются в рабочее время — с 8:00 до 19:00, а работа комиссии находится под личным контролем ректора.

"Нет необходимости приходить в 4 утра — комиссия гарантированно примет документы всех абитуриентов в течение установленного срока — с 13 по 20 июля", — подчеркнули в вузе.

Университет призвал абитуриентов и родителей сохранять спокойствие и не создавать ненужного ажиотажа.