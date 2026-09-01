В Северо-Казахстанской области опробуют новую модель сопровождения детей с инвалидностью, которые получают специальные социальные услуги на дому. К работе подключат междисциплинарную команду специалистов и цифровую платформу FSM Social, передает BAQ.KZ.

Проект разработал Национальный научный центр развития сферы социальной защиты.

Реабилитационная помощь сегодня уже не ограничивается центром или кабинетом специалиста. Цифровые инструменты позволяют продолжать программу дома, отслеживать изменения в состоянии человека, держать постоянную связь между специалистом и семьей и вовремя корректировать направление работы.

Как будет работать новая модель

На первом этапе в программу войдут 180 детей. Среди них 20 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 160 с психоневрологическими нарушениями.

Участие добровольное. Подключить ребенка можно только с письменного согласия его законного представителя.

К сопровождению привлекут семь врачей физической медицины и реабилитации, девять логопедов и восемь психологов. При необходимости к работе подключат специалистов по реабилитации, социальной реабилитации и других профильных работников.

Общей схемы для всех детей не будет. Сначала социальный работник оценит потребности ребенка. Затем вместе со специалистами определит, какая помощь нужна семье, как часто проводить консультации, какие задания выполнять дома и какие методы подойдут в конкретном случае.

Очные услуги сохранятся. К ним добавят дистанционные консультации и рекомендации.

Что даст цифровой дневник

Центром сопровождения станет платформа FSM Social.

Через нее специалисты смогут проводить онлайн-консультации, отправлять задания, давать рекомендации и получать обратную связь от семьи.

Там же будет храниться история сопровождения ребенка. Специалисты смогут видеть, какие рекомендации выполняются, как идет реабилитация между очными встречами и нужно ли менять программу.

Для родителей это означает, что работа с ребенком не прервется после приема. Они смогут продолжать занятия дома, а профильная команда будет следить за процессом дистанционно.

Новый формат не заменит действующие специальные социальные услуги на дому и не сократит их объем. Цифровое сопровождение должно дополнить работу социального работника и дать возможность чаще подключать врачей, логопедов, психологов и других специалистов.

Подготовка семей, специалистов и индивидуальных маршрутов начнется в сентябре 2026 года. Основной этап пройдет с октября 2026 года по апрель 2027 года.

Национальный научный центр развития сферы социальной защиты будет готовить социальных работников, привлекать профильных специалистов, сопровождать сложные случаи и оценивать качество работы.

После завершения проекта специалисты посмотрят, стала ли профильная помощь доступнее, изменились ли результаты сопровождения детей и насколько удобным оказался формат для семей.

Отдельно оценят сочетание надомных услуг, междисциплинарной команды и цифрового сопровождения. Если модель покажет результат, ее смогут распространить на другие регионы Казахстана.

Такой опыт в стране уже есть

С 2024 года Национальный научный центр вместе с общественным фондом «Қазақстан халқына» и Министерством реализует проект «QH. Реабилитация детей с инвалидностью в домашних условиях».

Сейчас он действует в Шымкенте, Кызылординской и Павлодарской областях и области Абай.

Там после занятий со специалистами дети продолжают выполнять индивидуально подобранные упражнения дома. Родители отмечают выполненные задания в цифровом дневнике, а специалисты следят за изменениями в состоянии ребенка и при необходимости корректируют программу.

По замыслу проекта, цифровые инструменты должны не заменить специалиста, а расширить его возможности и сделать помощь ближе к семье.