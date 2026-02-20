В Казахстане продолжается формирование Национального каталога товаров (НКТ) – единого цифрового реестра всей продукции, обращающейся на внутреннем рынке. С начала 2026 года в систему уже внесено свыше 17 миллионов карточек товаров, а число пользователей превысило 29 тысяч. Об этом сообщила генеральный директор ТОО «Центр развития цифровой экономики» Бикеш Курмангалиева, передает BAQ.KZ.

Внедрение НКТ направлено на создание прозрачной и достоверной системы учёта товаров. Каталог позволяет стандартизировать описание продукции, повысить качество данных и обеспечить единые подходы к идентификации товаров. Кроме того, система призвана снизить риски контрафакта, упростить налоговый и таможенный контроль, а также усилить защиту прав потребителей за счёт наличия официальной карточки товара.

Согласно действующему законодательству, обязательной регистрации в НКТ подлежат товары производителей и импортёров. Если участник рынка не относится к этим категориям, он обязан проверить наличие кода товара в каталоге на сайте nct.kz. При отсутствии позиции в базе необходимо самостоятельно создать карточку товара.

По словам Бикеш Курмангалиевой, внедрение каталога не влечёт дополнительных расходов для бизнеса и не влияет на стоимость продукции.

– Каждому виду продукции в НКТ присваивается уникальный национальный код идентификации товара - NTIN. Это своего рода "паспорт" товара в виде штрих-кода, позволяющий однозначно идентифицировать продукцию при сканировании. Все коды NTIN аккумулируются в единой базе. В целях недопущения остановки торговой деятельности предусмотрен механизм временного кода XTIN. Если товар отсутствует в каталоге и не имеет NTIN, система автоматически формирует временный код XTIN, — пояснила она.

При этом предприниматель обязан в течение одного месяца зарегистрировать товар в НКТ и получить постоянный код NTIN. Временный код XTIN может формироваться при импорте, оформлении сопроводительных накладных, электронных счетов-фактур и при реализации продукции.

В системе также предусмотрены инструменты защиты бренда и прав правообладателей. Производители и официальные владельцы торговых марок могут закрепить управление данными о товаре за собой, подтвердив свой статус. После этого карточка получает отметку официального источника, а также может быть защищена от редактирования третьими лицами.

Отдельно подчёркивается, что НКТ не содержит данных о продажах, объёмах реализации и товарных остатках. В каталоге хранится исключительно информация о товаре - его наименование, описание и сведения о производителе. Доступ к данным ограничен и защищён.

Регистрация более 17 миллионов товарных позиций, по оценке разработчиков, подтверждает, что Национальный каталог товаров становится ключевым элементом цифровой инфраструктуры казахстанского рынка и основой для прозрачного товарооборота.