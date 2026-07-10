Цифровой проект запустили для безопасности в Атырауской области

В Атырауской области в пилотном режиме внедряют систему видеоаналитики на основе искусственного интеллекта.

Технология направлена на повышение безопасности в образовательных учреждениях и профилактику правонарушений.

Проект стартовал в апреле 2026 года. Сейчас система тестируется в средних школах №1 и №42, а также в Атырауском аграрно-техническом колледже имени Унайбая Кушекова.

Как сообщили в управлении образования области, система анализирует данные с камер видеонаблюдения и помогает выявлять потенциально опасные ситуации – конфликты между учащимися, агрессивное поведение и возможные нарушения.

При обнаружении таких случаев ответственным сотрудникам образовательного учреждения поступает уведомление. Это позволяет быстрее реагировать на ситуацию, оказывать необходимую помощь учащимся и принимать профилактические меры.

"Если пилотный проект покажет хорошие результаты, с 2026–2027 учебного года планируется поэтапное внедрение системы во всех образовательных организациях области", – сообщил руководитель управления образования Атырауской области Марат Абуов.

Специалисты отмечают, что использование технологий искусственного интеллекта позволит повысить уровень безопасности в школах и колледжах, а также расширить применение цифровых решений в образовательной сфере.