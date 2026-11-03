Цифровые платформы вместо бумажной волокиты: нагрузку на учителей обсудили в Конаеве

Цифровизация образования должна облегчать работу учителей, но на практике многочисленные платформы порой лишь увеличивают нагрузку. Эту проблему, наряду с защитой педагогов и развитием инклюзивного образования, подняли на встрече с работниками образования в городе Конаеве Алматинской области.

Обсуждение прошло в рамках разъяснения Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Во встрече участвовали члены республиканской информационно-разъяснительной группы, депутаты и представители образовательной сферы.

Меньше отчетов, больше времени на детей

Депутат Курултая первого созыва, член Комитета по социально-культурному развитию Ляззат Жылкыбаева обратила внимание на то, что цифровые инструменты, призванные облегчить работу педагогов, сами стали источником дополнительной нагрузки.

«В своем очередном Послании Глава государства особо подчеркнул необходимость повышения статуса учителя. Это задача, которая стоит перед всем обществом. Не менее важный вопрос – снижение нагрузки на педагогов. Сегодня обилие цифровых платформ в системе образования, напротив, привело к увеличению объема их работы. Поэтому некоторые подходы необходимо пересмотреть», - отметила депутат.

Эта проблема была отдельно обозначена и в Послании Президента от 28 октября.

«Раньше учителя утопали в бумажной волоките. Теперь же они заняты заполнением бесконечных отчетов на различных платформах и в цифровых системах», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ляззат Жылкыбаева затронула и вопросы инклюзивного образования. По ее мнению, ответственность за обучение детей с особыми образовательными потребностями нельзя возлагать исключительно на школы.

«К этой работе должны активно подключаться учреждения здравоохранения и социальной защиты. Кроме того, необходимо уделить особое внимание защите персональных данных учителей», - подчеркнула она.

Искусственный интеллект и самостоятельное мышление

Член Народного совета Казахстана, общественный деятель и журналист Нурторе Жусип выразил обеспокоенность чрезмерной зависимостью молодежи от искусственного интеллекта.

«Если молодое поколение станет чрезмерно полагаться на искусственный интеллект, оно может утратить способность критически мыслить и самостоятельно принимать решения», - отметил он.

По его словам, задача педагогов заключается в воспитании самостоятельного, образованного поколения, способного ставить цели и приносить пользу стране.

Что изменится в школьной инфраструктуре

Руководитель управления образования Алматинской области Кайрат Жуманов отметил, что в Послании особое внимание уделено качеству образования, развитию школьной инфраструктуры, инклюзивному обучению и защите авторитета педагогической профессии.

Вице-министр финансов Асет Турысов рассказал об экономических направлениях Послания, включая развитие финансового рынка, привлечение инвестиций и инициативу «Народная стройка».

В рамках программы предусмотрено строительство новых школ и больниц. По словам вице-министра, это должно способствовать сокращению числа школ с трехсменным обучением и созданию более комфортных условий для учащихся.

На встрече рассматривались и итоги первой сессии Народного совета Казахстана.

В завершение педагоги задали представителям республиканской группы вопросы, в том числе о развитии инклюзивного образования и капитальном ремонте школ.