Председатель маслихата Алматинской области Куат Байгоджаев поддержал включение в проект новой Конституции норм, направленных на защиту прав граждан в цифровой сфере, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, в условиях, когда цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни, государство обязано гарантировать безопасность электронных коммуникаций, защиту персональных и финансовых данных, а также неприкосновенность частной жизни.

"В проекте новой Конституции предусмотрена защита прав граждан в цифровой сфере — это требование сегодняшнего дня. Речь идет о безопасности переписки, электронных коммуникаций, защите персональных данных и укреплении гарантий частной жизни. Это напрямую повышает доверие общества к цифровым сервисам", — отметил Байгоджаев.

Он подчеркнул, что особое внимание в проекте уделено защите финансовых данных граждан и предотвращению мошенничества, а закрепление этих норм на конституционном уровне создаст прочную основу для дальнейшего развития законодательства в сфере цифровой безопасности.

"Важно, что проект Конституции не умаляет права и свободы человека, а адаптирует их к новым технологическим условиям. Ответственность государства за безопасность личности должна действовать как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве", — сказал он.

Отдельно председатель маслихата отметил значимость новых конституционных положений для детей и молодежи, подчеркнув, что они формируют правовые основы безопасного использования цифровых технологий.

По мнению Куата Байгоджаева, предлагаемые изменения отражают реальные запросы общества и способны укрепить доверие граждан к государственным институтам и цифровым сервисам. В этой связи он считает, что проект новой Конституции является сбалансированным документом и может быть вынесен на всенародный референдум.