В пятницу, 6 июня, в связи с празднованием Курбан Айт, все центры обслуживания населения, включая специальные ЦОНы, работать не будут. Об этом сообщили в Государственной корпорации "Правительство для граждан", передает BAQ.KZ.

Однако уже в субботу, 7 июня, часть ЦОНов и спецЦОНов откроется в дежурном режиме. Граждане смогут обратиться за услугами в ЦОНы с 9:00 до 13:00, а в спецЦОНах прием заявлений продлится с 9:00 до 12:00. Выдача документов в спецЦОНах будет осуществляться до 13:00.

Отдельно уточняется, что в Восточно-Казахстанской области рабочий день начнется и завершится на час раньше, чем в других регионах.

Актуальный список дежурных отделений опубликован на официальной странице госкорпорации в Instagram, а также доступен по номеру единого контакт-центра 1414.