ЦУМ, площадь Республики и еще 25 объектов Алматы могут взять под охрану государства

В Алматы рассматривают возможность присвоить охранный статус еще 27 историческим и архитектурным объектам. Среди кандидатов оказались известные здания, общественные пространства и памятные места города. Специальная комиссия уже приступила к их обследованию.

В предварительный перечень вошли главный учебный корпус Satbayev University, ректорат Казахского национального университета имени аль-Фараби, здание Национального банка, бывший Дом Советов на проспекте Абылай хана и старый корпус Центрального универсального магазина.

Комиссия изучит и другие объекты, среди которых арка Центрального парка культуры и отдыха, Алматинский колледж имени Чайковского, Институт геологических наук, Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии, жилые дома завода имени Кирова.

В числе кандидатов находятся мемориальные музеи Нургисы Тлендиева и Динмухамеда Кунаева, входная арка «Атакент» и площадь Республики.

Специалистам предстоит оценить историческую, архитектурную и культурную ценность объектов, изучить их состояние и определить, какие из них можно рекомендовать для включения в список памятников местного значения.

Что изменится после получения охранного статуса

Для сохранения памятников истории и культуры устанавливаются специальные охранные зоны, в которых действуют ограничения на строительство. Такие меры направлены на защиту исторических зданий и окружающей застройки.

При этом окончательное решение по 27 рассматриваемым объектам пока не принято.

Сегодня в Алматы под государственной охраной находятся 160 памятников истории и культуры. Из них 34 имеют республиканское значение, еще 126 относятся к местным.

Большую часть составляют памятники архитектуры и градостроительства, всего 91 объект. Еще 50 относятся к монументальному искусству, 12 к археологии, пять представляют собой ансамбли и комплексы, два имеют сакральное значение.

Больше всего охраняемых памятников расположено в Медеуском районе, где их насчитывается 65. В Алмалинском районе находятся еще 50 объектов.