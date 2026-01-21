Туман, гололед и низовая метель: В ряде регионов Казахстан объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение на 22 января объявили в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге туман, гололед.
На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке области порывы 15-20 м/с.
На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области туман. г. Кызылорда: 22 января утром и днем ожидается гололед.
На западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
На юге области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге, в центре области туман. г. Жезказган: 22 января ожидается временами туман.
На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.
Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель.
На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.
В Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. г. Уральск: 22 января ожидаются туман, гололед.
