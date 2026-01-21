На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается снег. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге туман, гололед.

Штормовое предупреждение на 22 января объявили в ряде регионов Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на юге, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. На западе, севере, юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный на западе, севере, юге, в горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге, в центре Кызылординской области ожидается гололед. На севере, юге, в центре области туман. г. Кызылорда: 22 января утром и днем ожидается гололед.

На западе, севере области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем в Аягозском районе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

На юге области Улытау ожидаются небольшой снег, низовая метель. На востоке, юге, в центре области туман. г. Жезказган: 22 января ожидается временами туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

Ночью на западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед, днем снег, низовая метель, гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.