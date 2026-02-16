Туман и гололед ожидаются в Казахстане 16 февраля
В каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
Сегодня 2026, 06:04
47Фото: Pixabay.com
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Кызылорде ожидается туман.
В Актау, Таразе и Мангистауской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Шымкенте, Туркестане и Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, туман и ветер.
В Алматы, Атырау, Жезказгане и Кызылординской области ожидаются туман и гололед.
В Конаеве, Атырауской, Алматинской и Жамбылской областях ожидается гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Акмолинской, Улытауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются снег, метель, гололед, туман и сильный ветер.
