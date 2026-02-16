Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Кызылорде ожидается туман.

В Актау, Таразе и Мангистауской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте, Туркестане и Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, туман и ветер.

В Алматы, Атырау, Жезказгане и Кызылординской области ожидаются туман и гололед.

В Конаеве, Атырауской, Алматинской и Жамбылской областях ожидается гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Кокшетау, Костанае, Петропавловске, Акмолинской, Улытауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются снег, метель, гололед, туман и сильный ветер.