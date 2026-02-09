Туман и гололёд ожидаются в Казахстане
Во многих регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
В Атырау ожидаются туман и гололед.
В Актау и Мангистауской области ожидается гололед.
В Астане ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед.
В Кокшетау ожидаются осадки (преимущественно снег) и гололед.
В Туркестанской области ожидается сильный дождь, туман и гололед.
В Шымкенте, Таразе, Туркестане и Жамбылской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Конаеве, Абайской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается ветер с порывами до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.
В Жезказгане, Уральске, Улытауской, Атырауской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях ожидаются дождь, снег, туман, гололед, низовая метель и сильный ветер.
Самое читаемое
- Как государство поддерживает пенсионеров Казахстана: полный обзор выплат и льгот
- Российских стримеров арестовали на 15 суток в Алматы
- Теннисисты из Монако обыграли Казахстан на Кубке Дэвиса
- На ярмарке в Усть-Каменогорске реализовано 15 тонн продукции
- Число жертв снегопадов в Японии с 20 января выросло до 45