Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Атырау ожидаются туман и гололед.

В Актау и Мангистауской области ожидается гололед.

В Астане ожидаются дождь, снег, низовая метель и гололед.

В Кокшетау ожидаются осадки (преимущественно снег) и гололед.

В Туркестанской области ожидается сильный дождь, туман и гололед.

В Шымкенте, Таразе, Туркестане и Жамбылской области ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Конаеве, Абайской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается ветер с порывами до 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более.

В Жезказгане, Уральске, Улытауской, Атырауской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях ожидаются дождь, снег, туман, гололед, низовая метель и сильный ветер.