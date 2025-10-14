Синоптики объявили штормовое предупреждение на среду, 15 октября, в 16 регионах Казахстана, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской области днем на западе ожидается ветер юго-восточный порывы 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидается юго-восточный ветер: ночью на юго-западе порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с. В Петропавловске днем — юго-восточный ветер 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на востоке и юге порывы 15–20 м/с. На юге — чрезвычайная, на юго-западе — высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается восточный, на западе, севере и юге — юго-восточный ветер порывы 15–20 м/с. На юге — чрезвычайная, на востоке и в центре — высокая пожарная опасность.

В области Улытау ожидается восточный, на западе, севере и юге — юго-восточный ветер порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная, на востоке и в центре — высокая пожарная опасность. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-западный на севере и юге порывы 15–20 м/с.

В области Абай ночью и утром на юге ожидается туман. Ветер северный на юго-западе, востоке и в центре порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере сохраняется чрезвычайная, на западе — высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ожидается северо-восточный ветер в районе Алакольских озер порывы 15–28 м/с. Ночью заморозки 2–7° мороза. В Талдыкоргане — ночью заморозки 5–7° мороза.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке и в горах порывы 15–25 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе и в горах 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане — северо-восточный ветер порывы 15–20 м/с, чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области на севере, востоке и в центре ожидается пыльная буря. Ветер восточный 15–20 м/с, на востоке порывы до 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная, на севере и в центре — высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем — пыльная буря, ветер порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, севере и в центре ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром — туман, высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью и утром — туман.

В Актюбинской области днем на юге ожидается ветер юго-восточный порывы 15–18 м/с. На юге и востоке сохранится высокая, на западе и северо-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На севере, юге и востоке сохраняется чрезвычайная, на северо-востоке — высокая пожарная опасность. В Атырау — чрезвычайная пожарная опасность.