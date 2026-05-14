  • Турецкие автолестницы нового поколения поступили в столичные пожарные части

Они обеспечат быструю эвакуацию.

Вчера 2026, 23:15
Фото: МЧС РК

В Астане пожарные подразделения усилили новой современной техникой – автолестницами АЛ-55 и АЛ-60 турецкого производства, передает BAQ.kz.

Техника передана в пожарную часть №7. Ключи спасателям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

Новые автолестницы предназначены для работы на высотных зданиях и позволяют за считанные секунды достигать верхних этажей, обеспечивая быструю эвакуацию людей и тушение пожаров.

Перед вводом в эксплуатацию пожарные прошли обучение с участием специалистов, что повысило готовность подразделений к работе в условиях высотной застройки столицы.

