Турецкий бизнес модернизирует аэропорты Казахстана

Казахстан намерен нарастить транспортный потенциал и расширить возможности Среднего коридора.

На Казахско-турецком бизнес-форуме Глава государства упомянул значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации страны.

Отдельно Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую роль страны в мировой логистике.

"Казахстан – один из ключевых транзитных хабов между Китаем и Европой. В настоящее время 85% грузопотока по этому маршруту проходит через территорию нашей страны. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, существенно укрепляет транспортный потенциал Казахстана. В последние годы объем грузов, перевозимых по нему, увеличился более чем в 5 раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%. В ближайшее время мы намерены нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo. В целом, расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран", - сказал он.