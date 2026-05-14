Турецкий бизнес модернизирует аэропорты Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую роль страны в мировой логистике
Казахстан намерен нарастить транспортный потенциал и расширить возможности Среднего коридора.
На Казахско-турецком бизнес-форуме Глава государства упомянул значительный вклад турецких предпринимателей в инфраструктурный потенциал гражданской авиации страны.
"В настоящее время TAV Holding проводит реконструкцию международного терминала аэропорта Алматы. Компания S Sistem Lojistik выражает заинтересованность в строительстве логистического центра в аэропорту Актобе. Реализация данных инициатив будет способствовать укреплению потенциала отечественной авиаотрасли", – отметил Президент.
Отдельно Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул стратегическую роль страны в мировой логистике.
"Казахстан – один из ключевых транзитных хабов между Китаем и Европой. В настоящее время 85% грузопотока по этому маршруту проходит через территорию нашей страны. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, существенно укрепляет транспортный потенциал Казахстана. В последние годы объем грузов, перевозимых по нему, увеличился более чем в 5 раз. В 2025 году контейнерные перевозки выросли на 36%. В ближайшее время мы намерены нарастить данный показатель до 10 млн тонн. В целях эффективной координации системы транзитных перевозок разработана единая цифровая платформа управления Smart Cargo. В целом, расширение возможностей Среднего коридора отвечает долгосрочным интересам наших стран", - сказал он.
В этой связи Касым-Жомарт Токаев сообщил о предложении совместной реализации проекта е-permit, позволяющего в электронном формате осуществлять логистические процедуры и обеспечивать предельную прозрачность процессов и минимизацию административных издержек.
"Считаю важным сопряжение проекта «Средний коридор» с инициативой «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP)", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
