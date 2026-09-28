Турист из Франции получил травму в горах Алматы

В Карасайском районе Алматинской области, в районе пика Каныша Сатпаева на высоте 4317 метров, спасатели Центра мониторинга и оперативного реагирования города Алматы оказали помощь гражданину Франции 1974 года рождения, который при спуске с горы подвернул ногу и не мог самостоятельно продолжить движение.

Спасатели сопроводили пострадавшего вниз и передали его бригаде Центра медицины катастроф МЧС РК. Мужчина доставлен в больницу города Алматы.