Турист сломал ногу в горах Каркаралинска
Спасатели МЧС пришли на помощь супружеской паре в горах.
Сегодня 2026, 08:09
149Фото: Pixabay.com
В Каркаралинском районе Карагандинской области на вершине «Пик Пионеров» спасатели МЧС провели поисково-спасательную операцию по эвакуации двух туристов.
Как сообщает МЧС, утром путники поднялись в горы, однако во время спуска мужчина получил перелом ноги, из-за чего самостоятельно спуститься они уже не смогли.
Для проведения поисков использовался беспилотный летательный аппарат, с помощью которого удалось установить местонахождение туристов. После этого сотрудники МЧС поднялись к пострадавшим и благополучно эвакуировали их с вершины.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей супружеская пара была своевременно доставлена в безопасное место.