Опасный инцидент произошёл в Чарынском каньоне в Алматинской области: турист из Костанайской области сорвался в обрыв и не смог выбраться самостоятельно, передает BAQ.KZ. По информации МЧС, 36-летний мужчина упал в труднодоступное место, что осложнило его спасение.

Друзья попавшего в беду мужчины сами не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, дежурившим неподалеку в механизированном дозоре МЧС, - сообщает официальный Telegram-канал министерства "112".

Спасательная операция прошла успешно — туриста извлекли из обрыва без травм, госпитализация не потребовалась. Спасатели напоминают: Чарынский каньон красив, но коварен. Перед походом важно тщательно продумать маршрут, не отклоняться от туристических троп и соблюдать меры предосторожности.



