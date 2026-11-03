Туристический поток в Туркестанскую область вырос на 43,4%

В Туркестанской области продолжается развитие туристической инфраструктуры и реализация новых инвестиционных проектов. Регион привлекает всё больше путешественников, а объём вложений в отрасль продолжает расти.

За первое полугодие 2026 года область посетили около 217 тысяч туристов, в том числе 11 338 иностранных и 205 426 внутренних. Это на 43,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда регион принял около 151 тысячи человек.

Выросли и доходы от туристической деятельности. За шесть месяцев они достигли 6 млрд тенге, увеличившись на 147% по сравнению с прошлогодним показателем в 4 млрд тенге. Кроме того, за девять месяцев текущего года в туристическую отрасль привлечено 83 млрд тенге инвестиций.

В регионе продолжают открывать новые объекты. В Туркестане начал работу Центр ремесленников, в Толебийском районе — гостиничный комплекс Paradise Villas, а в областном центре — Medina Palace. Также завершено строительство зоны отдыха Khantau стоимостью 1 млрд тенге вблизи населённого пункта Хантаги.

В этом году планируется реализация 25 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 13,7 млрд тенге. Среди крупных инициатив — строительство аквапарка площадью 12 гектаров в Туркестане. Объём инвестиций в проект составляет 10 млрд тенге, а завершить строительство планируют до конца года.

Параллельно ведутся работы по благоустройству городища Культобе. До конца года также планируется завершить строительство гостиничного комплекса Yassy Hall Apartments.

Реализация этих проектов направлена на расширение туристических возможностей региона, создание новых мест отдыха и повышение качества обслуживания. Власти области намерены продолжить развитие историко-культурного, паломнического, экологического и рекреационного туризма.