Туристку из Кувейта эвакуировали с алматинских гор
В горах Алматы спасатели пришли на помощь травмированной туристке из Кувейта.
Сегодня, 07:31
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Сегодня, 07:31Сегодня, 07:31
69Фото: МЧС РК
Во время проведения рейдовых мероприятий в районе Большого Алматинского озера (БАО) сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан оказали помощь иностранной туристке, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, женщина получила травму в результате падения с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.
"Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. После стабилизации состояния туристки её передали в руки врачей скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", — уточнили в ведомстве.
Министерство призывает всех отдыхающих в горах быть максимально внимательными и беречь себя.
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