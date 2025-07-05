Во время проведения рейдовых мероприятий в районе Большого Алматинского озера (БАО) сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан оказали помощь иностранной туристке, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, женщина получила травму в результате падения с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

"Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. После стабилизации состояния туристки её передали в руки врачей скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", — уточнили в ведомстве.

Министерство призывает всех отдыхающих в горах быть максимально внимательными и беречь себя.