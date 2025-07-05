  • 5 Июля, 08:17
  • BAIGENEWS

Туристку из Кувейта эвакуировали с алматинских гор

В горах Алматы спасатели пришли на помощь травмированной туристке из Кувейта.

Сегодня, 07:31
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 07:31
Сегодня, 07:31
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Фото: МЧС РК

Во время проведения рейдовых мероприятий в районе Большого Алматинского озера (БАО) сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан оказали помощь иностранной туристке, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, женщина получила травму в результате падения с самоката. Пострадавшая оказалась гражданкой Государства Кувейт.

"Спасатели незамедлительно оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия. После стабилизации состояния туристки её передали в руки врачей скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования", — уточнили в ведомстве.

Министерство призывает всех отдыхающих в горах быть максимально внимательными и беречь себя.

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