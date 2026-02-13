Второй выпуск международного проекта «Voice Beyond Horizon» представит туристские локации Туркестанской области широкой зарубежной аудитории, передаёт BAQ.KZ.

Творческое путешествие исполнителей из 6 стран пройдет по знаковым маршрутам. Зарубежные зрители смогут увидеть древнейший культурный и торговый центр Великого Шелкового пути - городище Культобе. Глубоким источником вдохновения творчества для участников проекта станет уникальный памятник древних цивилизации - городище Отрар.

"В одном из популярных локаций среди туристов - национально-культурный комплекс «Этноаул» будут представлены традиции, обычаи и культура казахского народа. Одним из приглашенных членов жюри выступил двукратный лауреат премии «Грэмми» Уолтер Афанасьефф, который посетил Туркестан в прошлом году специально для участия в съёмках", - рассказали в минтуризма и спорта.

Димаш Кудайберген реализует проект в сотрудничестве с Hunan Broadcasting System. Съёмки прошли в 6 регионах нашей страны. Проект не только объединяет творческих исполнителей разных стран, но и представит туристский потенциал Казахстана миллиардам зрителей. Аудитория телеканала Hunan TV превышает 1,9 млрд человек. Трансляция проекта также будет доступна на цифровой платформе Mango TV.

Международный проект «Voice Beyond Horizon» получил организационную поддержку со стороны АО «НК Kazakh Tourism», Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, акиматов Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, Туркестанской и Мангистауской областей.