С 24 по 30 октября 2025 года стартует новый сезон туристского поезда "Jibek Joly 6.0", маршрут которого охватит крупнейшие культурные центры Великого Шёлкового пути — Алматы, Туркестан, Отрар, Самарканд, Бухару, Ташкент и вновь Алматы, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется совместно с ведущими туроператорами Казахстана и Узбекистана. Его цель — популяризация историко-культурного наследия региона, развитие устойчивого туризма и укрепление международного сотрудничества.

Программа включает посещение памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО, архитектурных и исторических объектов, а также культурные мероприятия с участием профессиональных гидов и мастеров традиционного искусства.

Для путешествия предусмотрены современные вагоны, обеспечивающие комфорт и безопасность. Организаторы отмечают, что особое внимание уделяется удобству туристов и сохранению атмосферы национального гостеприимства.

Проект "Jibek Joly" уже стал символом возрождения культурных маршрутов на Великом Шёлковом пути, привлекая не только казахстанцев, но и туристов из-за рубежа. Новый сезон продолжает эту традицию, подчеркивая значимость региона как центра цивилизационного наследия.