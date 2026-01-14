Цены на отдых в горнолыжном курорте Шымбулак продолжают расти и становятся всё менее доступными для большинства казахстанцев. Подъем на канатной дороге и другие услуги курорта для обычных семей становятся слишком дорогими, передает BAQ.KZ.

Чтобы донести свою позицию до широкой аудитории, жительница Казахстана записала видеообращение на своей странице в Instagram, в котором подробно рассказала о проблеме и предложила возможное решение.

"В прошлом году подъем на канатной дороге до конца стоил 8 тысяч тенге при НДС 12%. Сегодня цена составляет 10 тысяч, хотя НДС вырос всего до 16%. То есть подорожание произошло не на 4%, а почти на четверть- на 25%. А если считать полную стоимость для семьи из двух человек, выходит 20 тысяч. Для многих казахстанцев это непосильная сумма, особенно во время праздничных дней, когда цены ещё выше", — отметила она.

В качестве решения она предложила ввести двойные тарифы: один для туристов, другой для местных жителей.

"Если мы хотим, чтобы наши граждане отдыхали на Шымбулаке, нужно сделать это доступным. Человек с зарплатой 100 тысяч, многодетная семья или тот, кто платит кредиты, не сможет позволить себе подъем на канатной дороге, питание и отдых. Должно быть место для народа - где можно покататься на лыжах, поесть, дышать свежим воздухом и просто провести время семьёй. Сейчас многие вынуждены ограничиваться лишь наблюдением за курортом, потому что это дорого", — подчеркнула автор обращения.

По её словам, практика с двойными тарифами существует во многих странах и позволяет туристическим объектам сохранять доход, не делая отдых недоступным для местных жителей.