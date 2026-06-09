Туризм принес бюджету Казахстана более 630 млрд тенге налогов
Вклад туристической отрасли в экономику страны достиг 5 трлн тенге, а число занятых в сфере превысило 600 тысяч человек.
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Туристическая отрасль Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам прошлого года объем налоговых поступлений от сферы туризма составил более 630 млрд тенге, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.
Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По его словам, вклад отрасли в экономику страны достиг 5 трлн тенге.
"Расходы иностранных туристов в Казахстане составили 2,9 млрд долларов. Объем инвестиций, привлеченных в туристическую отрасль, вырос на 33% и достиг 1,3 трлн тенге. Налоговые поступления увеличились на 18% и составили 630 млрд тенге", – отметил министр.
Сегодня в туристической сфере занято более 600 тысяч человек.
Для дальнейшего развития отрасли в марте этого года были приняты законодательные поправки. В частности, вводится механизм "зеленого коридора" для туристических автобусов на границе, что должно сократить время прохождения пограничных процедур для организованных групп.
Кроме того, на законодательном уровне закреплено понятие визит-центров и определены требования к их работе. Также планируется утвердить новые правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.
Отдельный блок изменений касается развития внутреннего туризма и семейного отдыха. Теперь дети до 18 лет смогут бесплатно посещать национальные парки.
"Для детей до 18 лет введен бесплатный вход в национальные парки. Эта мера направлена на повышение доступности внутреннего туризма и создание дополнительных возможностей для отдыха и познавательных поездок во время каникул", – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.
В Правительстве рассчитывают, что новые меры помогут увеличить туристический поток, улучшить качество услуг и привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.
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