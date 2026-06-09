Туризм принес бюджету Казахстана более 630 млрд тенге налогов

Туристическая отрасль Казахстана продолжает демонстрировать устойчивый рост. По итогам прошлого года объем налоговых поступлений от сферы туризма составил более 630 млрд тенге, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом на заседании Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов. По его словам, вклад отрасли в экономику страны достиг 5 трлн тенге.

"Расходы иностранных туристов в Казахстане составили 2,9 млрд долларов. Объем инвестиций, привлеченных в туристическую отрасль, вырос на 33% и достиг 1,3 трлн тенге. Налоговые поступления увеличились на 18% и составили 630 млрд тенге", – отметил министр.

Сегодня в туристической сфере занято более 600 тысяч человек.

Для дальнейшего развития отрасли в марте этого года были приняты законодательные поправки. В частности, вводится механизм "зеленого коридора" для туристических автобусов на границе, что должно сократить время прохождения пограничных процедур для организованных групп.

Кроме того, на законодательном уровне закреплено понятие визит-центров и определены требования к их работе. Также планируется утвердить новые правила деятельности гидов, экскурсоводов и инструкторов по туризму.

Отдельный блок изменений касается развития внутреннего туризма и семейного отдыха. Теперь дети до 18 лет смогут бесплатно посещать национальные парки.

"Для детей до 18 лет введен бесплатный вход в национальные парки. Эта мера направлена на повышение доступности внутреннего туризма и создание дополнительных возможностей для отдыха и познавательных поездок во время каникул", – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

В Правительстве рассчитывают, что новые меры помогут увеличить туристический поток, улучшить качество услуг и привлечь дополнительные инвестиции в отрасль.

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