12 февраля глава Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев посетил Туркестанскую область, где обсудил с региональными властями и предпринимателями меры поддержки бизнеса и улучшения инвестиционного климата, передает BAQ.KZ.

В рамках рабочей поездки состоялись встречи с акимом области Нуралханом Кушеровым, членами Регионального совета Палаты предпринимателей, представителями прокуратуры и бизнес-сообщества региона.

По словам Шарлапаева, малый и средний бизнес остаются ключевым драйвером экономики Казахстана, формируя около 40% ВВП и почти 70% инвестиций в основной капитал. «Сегодня предприниматели создают рабочие места, наполняют рынок продукцией и обеспечивают устойчивость экономического роста», — отметил он.

Национальная палата предпринимателей сосредоточится на трёх приоритетах:

Системное решение проблем бизнеса — улучшение доступа к финансированию, гарантийным инструментам и банковскому сопровождению проектов.

Трансформация регуляторной среды — комплексная ревизия нормативных актов с применением ИИ для выявления избыточных и противоречивых требований.

Доступ к финансированию — реализация программы льготного кредитования «Іскер Аймақ» объёмом около 400 млрд тенге для поддержки производственных проектов, переработки сельхозпродукции, лёгкой и пищевой промышленности, производства мебели и строительных материалов.

Также акцент сделан на сопровождение среднего и крупного бизнеса, включая поддержку инвестиционных проектов, цифровое сопровождение через «зелёный коридор» и защиту предпринимателей от незаконных проверок.

Туркестанская область рассматривается как центр продовольственной безопасности страны, а предприниматели региона играют стратегическую роль в формировании национального продовольственного резерва.

Канат Шарлапаев подчеркнул: «От государства — закон и порядок. От «Атамекена» — профессиональная защита и сопровождение. От бизнеса — честный труд и качественная продукция. От акимата — обеспечение инфраструктурой».

Поездка показала готовность «Атамекена» работать совместно с регионами и бизнесом для устойчивого развития экономики и защиты инвесторов.