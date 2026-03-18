Сотрудники Жетысуского районного отдела полиции Туркестанской области задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из дома знакомого, передает BAQ.kz.

По данным следствия, ночью злоумышленник вызвал такси и отправился к дому знакомого. Проникнув в жилище, он похитил стиральную машину стоимостью около 60 тысяч тенге.

Мужчина погрузил технику в такси, сказав водителю, что везёт её на ремонт, а затем спрятал её у себя дома. Позже он продал стиральную машину по низкой цене.

Полиция изъяла похищенное и вернула его законной владелице. В отношении подозреваемого сейчас проводится досудебное расследование.