Туркестанец увез краденную стиральную машину на такси
Ночью злоумышленник вызвал такси и отправился к дому знакомого.
Сегодня 2026, 05:18
Фото: Istockphoto
Сотрудники Жетысуского районного отдела полиции Туркестанской области задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из дома знакомого, передает BAQ.kz.
По данным следствия, ночью злоумышленник вызвал такси и отправился к дому знакомого. Проникнув в жилище, он похитил стиральную машину стоимостью около 60 тысяч тенге.
Мужчина погрузил технику в такси, сказав водителю, что везёт её на ремонт, а затем спрятал её у себя дома. Позже он продал стиральную машину по низкой цене.
Полиция изъяла похищенное и вернула его законной владелице. В отношении подозреваемого сейчас проводится досудебное расследование.
