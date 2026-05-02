Турпоезд «Keruen Express» отправился в рейс из Казахстана в Узбекистан

Национальный перевозчик КТЖ совместно с Узбекистон темир йуллари запустили очередной туристический поезд «Keruen Express», передает BAQ.KZ.

Более 130 пассажиров отправились из Алматы по маршруту «Алматы – Туркестан – Самарканд – Ташкент – Алматы». Тур продлится с 1 по 6 мая 2026 года.

Состав поезда включает современные комфортабельные вагоны отечественного производства: четыре купейных вагона и вагон-ресторан.

В течение пяти дней участники путешествия смогут посетить ключевые исторические и культурные объекты региона, включая мавзолей Ходжа Ахмед Ясави, древний город Отырар, мавзолей Амир Тимур и площадь Регистан, а также мавзолей Толе би и комплекс Хазрати Имам.

В туристический пакет включены проезд, экскурсионная программа с профессиональными гидами, входные билеты и трансферы.

Организаторы отмечают, что запуск «Keruen Express» способствует развитию железнодорожного туризма, укреплению культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном, а также популяризации исторического наследия региона. В этом году это уже второй турпоезд по данному направлению.