Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз на заседании Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Правительстве заявил о цели увеличить товарооборот с Казахстаном до $15 млрд, передает BAQ.KZ.

В начале своего выступления вице-президент передал приветствие от президента Турции и поблагодарил за оказанное ему и членам делегации гостеприимство, отметив значительную роль лидеров двух стран в достижении нынешнего уровня сотрудничества.

«Нам необходимо активнее развивать сотрудничество между нашими растущими экономиками. Наш взаимный товарооборот достиг 10 млрд долларов — это рекорд. Наша цель, поставленная лидерами двух стран, — 15 млрд долларов», - сказал вице-президент Турции, обращаясь к премьер-министру РК Олжасу Бектенову.

Он отметил, что Турция и Казахстан являются не просто дружественными и братскими государствами, а стратегическими партнёрами, объединёнными общей историей, культурой, памятью и видением будущего.

«Турецкая экономика, несмотря на все трудности, растет уже 22 квартала подряд. В 2025 году рост составил 3,6%, а ВВП достиг 1,6 трлн долларов. Доход на душу населения вырос до 18 тысяч долларов.

Казахстан, в свою очередь, показал впечатляющий рост — 6,5% в прошлом году, что почти вдвое выше среднемирового уровня. Мы с одобрением наблюдаем за этим успехом. Ваша экономика превысила отметку в 300 млрд долларов, и уверены, что уже в 2026 году она выйдет на новый уровень», - сказал вице-президент.