  • 7 Декабря, 11:36

Турция первой в мире запустила в космосе гибридный двигатель

Успешная миссия создаёт важную технологическую базу для будущей Глобальной системы.

Сегодня, 11:18
baykartech.com Сегодня, 11:18
Сегодня, 11:18
Фото: baykartech.com

Турция впервые в мировой практике осуществила запуск гибридной силовой установки в космосе, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на компанию Baykar.

По данным разработчика, орбитальный буксир FGN-TUG-S01, созданный компанией Fergani Uzay на собственные средства, 6 декабря успешно выполнил ключевой манёвр, запустив основную гибридную силовую установку. Операция длилась 35 секунд и завершилась полностью успешно.

В компании отметили, что запуск гибридного двигателя в космосе является прорывом не только для Турции, но и для всей мировой космической отрасли.

После успешного испытания буксир перешёл ко второму критическому этапу миссии — отделению спутника CubeSat. Этот процесс также был выполнен без замечаний.

В Fergani Uzay подчеркнули, что успешная миссия создаёт важную технологическую базу для будущей Глобальной системы позиционирования "Улуг Бек", которую планирует развернуть компания. Новая инфраструктура позволит в дальнейшем самостоятельно выводить группировки спутников на разные орбиты.

