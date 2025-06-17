"Ты на шестерке — улыбайся!" В Казнете обсуждают самого доброго полицейского
Блогер в форме покорил казахстанцев своей добротой и юмором.
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Казахстанские соцсети покорил блогер из Костанайской области под ником wejiton, который в полицейской форме записывает позитивные ролики, призывая людей к закону, порядку и хорошему настроению, передаёт BAQ.KZ.
Одно из последних видео стало вирусным: мужчина за рулем в форме желает подписчикам хорошего дня, как известный блогер Николай Василенко:
"Добрый день, друзья! Сегодня классная погода — солнце, улыбайтесь, солнышко всегда внутри вас. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте счастливы!"
А затем в громкоговоритель добавляет с иронией: "Ты на шестерке... улыбайся, я сказал!"
Пользователи оставляют комментарии с восторгом и юмором:
- "Представьте, если бы все полицейские были такими!"
- "Я на всякий случай тоже заулыбался, мало ли..."
- "Вот такого офицера приятно слушать!"
Некоторые даже приняли блогера за настоящего полицейского. Однако в пресс-службе департамента полиции Костанайской области пояснили:
"Это местный блогер. К органам внутренних дел он не имеет отношения, однако мы благодарны ему за содействие в популяризации законопослушного поведения".
Блогер регулярно проводит позитивные опросы, напоминает о правилах дорожного движения и вносит вклад в профилактику правонарушений.
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