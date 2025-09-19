В одном из кафе Алматы произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ.

Девушка в грубой форме заставила официанта протирать ей ноги, сопровождая свои действия оскорблениями и нецензурной бранью. Сцена хамского поведения попала на видео и разошлась по социальным сетям.

На кадрах слышно, как девушка, повышая голос, заявляет:

"Да ты делай достойно, ты же оплату получил", — вынуждая растерянного официанта выполнять унизительную просьбу.

После распространения видео сотрудники полиции оперативно установили личность нарушительницы. Оказалось, что она уехала в Атырау, где и была задержана.

Как сообщили в полиции, по факту нарушения возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". В ходе разбирательства девушка признала свою вину и выразила сожаление о произошедшем. С ней проведена профилактическая беседа.

Полиция напоминает: любое демонстративное неуважение к окружающим и Закону недопустимо. Культура поведения в общественных местах — основа принципа "Закон и Порядок".