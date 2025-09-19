Девушку наказали за унижение официанта в Алматы
Девушка попала под административное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В одном из кафе Алматы произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, передает BAQ.KZ.
Девушка в грубой форме заставила официанта протирать ей ноги, сопровождая свои действия оскорблениями и нецензурной бранью. Сцена хамского поведения попала на видео и разошлась по социальным сетям.
На кадрах слышно, как девушка, повышая голос, заявляет:
"Да ты делай достойно, ты же оплату получил", — вынуждая растерянного официанта выполнять унизительную просьбу.
После распространения видео сотрудники полиции оперативно установили личность нарушительницы. Оказалось, что она уехала в Атырау, где и была задержана.
Как сообщили в полиции, по факту нарушения возбуждено административное производство по статье "Мелкое хулиганство". В ходе разбирательства девушка признала свою вину и выразила сожаление о произошедшем. С ней проведена профилактическая беседа.
Полиция напоминает: любое демонстративное неуважение к окружающим и Закону недопустимо. Культура поведения в общественных местах — основа принципа "Закон и Порядок".
Самое читаемое
- Отклонённый кандидат в акимы Семея подал в суд на избирательную комиссию
- В Минздраве назвали болезни, при которых казахстанцы не смогут получить водительские права
- "Кайрат" разгромно проиграл "Спортингу" в Лиге чемпионов
- Ерболат Досаев получил должность в Администрации Президента
- "Кайрат" объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов