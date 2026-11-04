Тысяча профилей с незаконной рекламой: в Казахстане проверили, как продают БАДы в интернете

Обещания здоровья и полезных свойств в социальных сетях не всегда подкреплены необходимыми документами. За девять месяцев 2026 года в Казахстане выявили 1 008 интернет-профилей, рекламировавших БАДы без свидетельств о государственной регистрации.

Всего мониторинг охватил 2 976 рекламораспространителей. Из них 2 641 — интернет-ресурсы, включая Instagram, Facebook, YouTube и другие платформы, ещё 335 — средства массовой информации.

Нарушения обнаружили в профилях, через которые рекламировали биологически активные добавки, продаваемые по предварительному онлайн-заказу без свидетельств о государственной регистрации.

Для устранения нарушений рекламораспространителям направили 349 рекомендательных писем. Ещё семь обращений поступили в уполномоченные государственные органы с просьбой принять меры по удалению незаконной рекламы. Соответствующую работу также проводит компания Meta.

Параллельно власти усилили разъяснительную работу. За отчётный период подготовили и распространили 5 342 информационных материала о правилах рекламы и реализации БАДов. Кроме того, 20 писем направили в филиалы НПП «Атамекен» и другие государственные органы.

Мониторинг направлен на соблюдение законодательства о рекламе и защиту прав потребителей.