Тысячи человек вышли на протесты в Индии с требованием отставки главы избиркома

В Индии тысячи человек приняли участие в акции протеста с требованием отставки главы Центральной избирательной комиссии. Демонстрацию возглавил лидер партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди.

Как передаёт Reuters, участники выступили против пересмотра избирательных списков, который, по мнению оппозиции, может дать преимущество действующим властям. Аналитики отмечают, что протестная активность и растущая поддержка оппозиции стали серьёзным вызовом для правительства Нарендры Моди, находящегося у власти с 2014 года.

Перед началом марша власти усилили меры безопасности в Дели. К месту проведения акции направили сотни сотрудников правоохранительных служб, в том числе с защитными щитами и дубинками. Также были изменены маршруты движения транспорта. Протестующие направились из центра города к специально отведённой площадке для митинга. Оппозиция рассчитывала на участие в нём сотен тысяч человек.

По данным Reuters, в рамках пересмотра избирательных списков были удалены более 130 миллионов имён — это число превышает население Японии. Оппозиционные партии утверждают, что изменения непропорционально затронули мусульман и представителей других меньшинств, которые, как предполагается, с меньшей вероятностью поддержали бы партию премьер-министра.

Центральная избирательная комиссия Индии отвергла обвинения в предвзятости и заявила, что избиратели, чьи данные были удалены ошибочно, могут пройти повторную регистрацию.

В свою очередь, правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) обвинила оппозицию в попытках подорвать доверие к демократическим институтам, оспаривая законность избирательных процедур.