В Казахстане отмечают резкий рост грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). По данным Министерства транспорта, за последние пять лет объем перевозок увеличился в шесть раз — с 0,8 млн тонн в 2020 году до 4,5 млн тонн в 2024 году, передает BAQ.KZ.

Только за прошлый год объем перевозок вырос на 62%, а контейнерные перевозки — в 2,7 раза. За первое полугодие 2025 года по маршруту перевезено 2,3 млн тонн грузов, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2024-го.

Существенный рост обеспечила цифровизация процессов: если раньше оформление одного контейнерного поезда занимало до трех часов, то теперь — всего 30 минут.

"Недавно совместно с китайской стороной состоялся запуск контейнерного терминала в порту Актау. Успешно функционирует наш сухой порт в Сиане. Строятся новые терминалы на станциях Селятино, Свислочь и вблизи Будапешта. В июне открылся первый казахстанский мультимодальный терминал в грузинском порту Поти", — отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

Важным этапом стало и подключение автомобильных грузоперевозок: в 2024 году через порт Курык проследовало около 3,5 тыс. китайских грузовиков, а только в первой половине 2025-го — свыше 1 тыс.

Развитие ТМТМ является частью исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по развитию международных транспортных коридоров, озвученных в Послании "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".